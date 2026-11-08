На всей территории Республики Крым ввели ограничения потребления электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях. Об этом сообщило государственное предприятие «Крымэнерго» в своём официальном канале в мессенджере MAX.

«Подача электроэнергии в населённые пункты осуществляется по технологической возможности», — предупредили в компании.

Ограничения затрагивают весь регион, однако это не означает полного отключения электричества во всех населённых пунктах одновременно. Энергоснабжение зависит от доступной мощности и состояния сетей.

Проблемы с электроснабжением на полуострове продолжаются уже несколько дней. Ранее Life.ru сообщал, что массовые перебои затронули Симферополь, Ялту, Керчь, Саки, Евпаторию и несколько районов республики. В Симферополе из-за отсутствия напряжения частично останавливались троллейбусы, а оператор связи «Миранда» ввёл аварийный роуминг.

Кроме того, 4 ноября Минэнерго России сообщило об отключениях в Крыму и Севастополе после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру. Для восстановления подачи электричества специалисты приступили к ремонтным работам, а социально значимые объекты обеспечивали резервным питанием.

Позднее глава республики Сергей Аксёнов объявил о переводе всех аварийных бригад на усиленный режим работы. Он признал, что быстро устранить все проблемы не удаётся, и поблагодарил жителей за терпение.