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Опубликовано 9 октября, 06:48

По всей России 9 октября включат сирены для проверки систем оповещения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Во всех регионах России 9 октября пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС РФ. Жителей призвали сохранять спокойствие: сигналы будут учебными.

Во время проверки заработают электросирены и громкоговорители. Эфир общедоступных телеканалов и радиостанций временно заменят информационными сообщениями МЧС.

Когда раздастся сирена, спасатели рекомендуют не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать передаваемую информацию. Сообщения также будут доступны в мобильном приложении «МЧС России».

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Сигнал «Внимание всем!» сам по себе не означает, что человеку нужно немедленно бежать или искать укрытие. Ранее Life.ru рассказал, как действовать после сирены и где искать инструкции.

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Виталий Приходько
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