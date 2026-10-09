По всей России 9 октября включат сирены для проверки систем оповещения

Во всех регионах России 9 октября пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС РФ. Жителей призвали сохранять спокойствие: сигналы будут учебными.

Во время проверки заработают электросирены и громкоговорители. Эфир общедоступных телеканалов и радиостанций временно заменят информационными сообщениями МЧС.

Когда раздастся сирена, спасатели рекомендуют не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать передаваемую информацию. Сообщения также будут доступны в мобильном приложении «МЧС России».

Сигнал «Внимание всем!» сам по себе не означает, что человеку нужно немедленно бежать или искать укрытие. Ранее Life.ru рассказал, как действовать после сирены и где искать инструкции.