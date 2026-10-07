Увидели беспилотник — забудьте про камеру: В МЧС назвали главную ошибку граждан при атаке дронов

В МЧС назвали основной ошибкой граждан при атаке БПЛА попытку выйти на улицу, подойти к окну или снять происходящее на телефон. Об этом рассказал заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения ведомства Вадим Гаршин.

«Самая яркая ошибка — это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, стремление рассмотреть беспилотник поближе резко повышает риск получить осколочно-фугасные травмы. Поэтому при получении сигнала об опасности нужно как можно быстрее отойти от остекления и спрятаться за капитальными стенами. Оставаться там следует до официального отбоя тревоги.

В квартире для укрытия подойдут ванная, санузел или коридор, если в них нет окон. Ещё одним вариантом может стать неостеклённая лестничная клетка. Гаршин подчеркнул, что любое закрытое помещение с прочными стенами значительно повышает шансы избежать поражения.

Если предупреждение застало человека на улице, задерживаться на открытом пространстве нельзя. Специалист советует зайти в ближайшее капитальное здание, например магазин или подъезд жилого дома. Подземный переход также может стать безопасным местом на время угрозы.

Ранее МЧС предупреждало, что упавшие дроны нельзя пытаться сбивать или трогать самостоятельно. К обломкам рекомендуют не приближаться, а информацию о находке передавать по номеру 112. Кроме того, ведомство призывает не снимать работу ПВО и не публиковать такие кадры в соцсетях.