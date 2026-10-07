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Опубликовано 7 октября, 18:41

Увидели беспилотник — забудьте про камеру: В МЧС назвали главную ошибку граждан при атаке дронов

В МЧС назвали любопытство основной ошибкой граждан при атаке дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий

В МЧС назвали основной ошибкой граждан при атаке БПЛА попытку выйти на улицу, подойти к окну или снять происходящее на телефон. Об этом рассказал заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения ведомства Вадим Гаршин.

«Самая яркая ошибка — это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, стремление рассмотреть беспилотник поближе резко повышает риск получить осколочно-фугасные травмы. Поэтому при получении сигнала об опасности нужно как можно быстрее отойти от остекления и спрятаться за капитальными стенами. Оставаться там следует до официального отбоя тревоги.

В квартире для укрытия подойдут ванная, санузел или коридор, если в них нет окон. Ещё одним вариантом может стать неостеклённая лестничная клетка. Гаршин подчеркнул, что любое закрытое помещение с прочными стенами значительно повышает шансы избежать поражения.

Если предупреждение застало человека на улице, задерживаться на открытом пространстве нельзя. Специалист советует зайти в ближайшее капитальное здание, например магазин или подъезд жилого дома. Подземный переход также может стать безопасным местом на время угрозы.

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Ранее МЧС предупреждало, что упавшие дроны нельзя пытаться сбивать или трогать самостоятельно. К обломкам рекомендуют не приближаться, а информацию о находке передавать по номеру 112. Кроме того, ведомство призывает не снимать работу ПВО и не публиковать такие кадры в соцсетях.

Больше материалов о правилах безопасности при чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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