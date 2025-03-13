МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами

МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие сбивать дроны подручными средствами и приближаться к упавшим беспилотникам. Ведомство также советует не пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS вблизи дронов.

При падении беспилотника необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан, находящихся поблизости, и сообщить о происшествии по телефону 112.