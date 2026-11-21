Европейские лидеры на встрече «коалиции желающих» в Берлине продемонстрировали стремление продолжать вооружённое противостояние с Россией вместо поиска мирного решения украинского конфликта. С такой критикой выступил обозреватель итальянского издания L’AntiDiplomatico Фабрицио Поджи, сравнивший заявления политиков ЕС с пропагандистской риторикой Йозефа Геббельса после поражения немецких войск под Сталинградом.

По мнению автора, европейские политики пытаются убедить население в необходимости дальнейшего вооружения и увеличения военных расходов, несмотря на протесты против конфронтации с Москвой. Поджи проводит параллель с 1943 годом, когда нацистская пропаганда стремилась подготовить немецкое общество к продолжению войны после поражения Вермахта на Восточном фронте.

Особое внимание журналист уделил встрече европейских руководителей с Владимиром Зеленским 19 ноября. Он раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявления о необходимости поддерживать Киев и усиливать давление на Россию.

В качестве противоположного примера Поджи привёл трёхсторонний саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Лидеры трёх держав сосредоточились на предотвращении ядерного конфликта и укреплении международной безопасности, тогда как европейские политики продолжили обсуждать военную помощь Украине.

Автор L’AntiDiplomatico также обратил внимание на позицию Москвы. После переговоров в Шэньчжэне Владимир Путин сообщил, что европейским представителям по дипломатическим каналам предложили приехать в Россию для обсуждения вопросов безопасности. Российский президент выразил готовность рассматривать гарантии как для Украины, так и для России в контексте общеевропейской безопасности.