Москва хочет заранее выяснить, какие предложения европейские страны готовы представить на переговорах по украинскому урегулированию. На необходимость прояснить их позицию указал президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в китайском Шэньчжэне после переговоров.

Путин заявил, что России нужно понять, с чем Европа придёт на переговоры по Украине. Видео © Life.ru

«Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность, но известно, что обсуждать безопасность Европы без Европы тоже странное было бы дело, да? Мы не против, но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры», — заявил глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал о словах помощника президента Юрия Ушакова относительно возможного участия европейских государств в мирном процессе. Представитель Кремля говорил о необходимости получить от ЕС конкретные сигналы относительно дальнейшего урегулирования и предполагаемого вклада европейцев в переговоры.