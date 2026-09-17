«Победа будет за нами»: Пережившая фашистскую оккупацию Бердянска пенсионерка помогает бойцам РФ

Пережившая ребёнком немецко-фашистскую оккупацию Бердянска 93-летняя Людмила Сакевич передала деньги на лекарства для российских танкистов. Об этом ТАСС рассказали в запорожском отделении Народного фронта.

Сбор для военнослужащих проходил в местной школе. На пожертвованные пенсионеркой средства закупили медикаменты и отправили их на передовую. Активисты передали Сакевич благодарность от бойцов, а также привезли ей продукты и средства личной гигиены.

В десять лет Людмила вместе с матерью и пятилетним братом дважды избежала расстрела. В первый раз семью спас дождь, размывший дорогу перед карателями, а во второй мать вымолила у захватчиков жизнь детей, согласившись целовать фашисту сапоги. Пенсионерка также рассказала активистам, как оккупанты сожгли дом её семьи и казнили трёх двоюродных сестёр.

«Фашизм наказан. Он даже Богом наказан, дети. Он Богом наказан, он не выживет никогда, фашизм. Всё равно будет победа за нами. Всё равно», — сказала Сакевич, пообещав и дальше поддерживать российских бойцов.

Бердянск находился под оккупацией почти два года. Город освободили 17 сентября 1943 года войска Южного фронта при участии десанта Азовской военной флотилии. В 2026 году отмечается 83-я годовщина этого события.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента Владимира Путина в Бердянск, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 200-летия города. Бердянск был основан в 1827 году.