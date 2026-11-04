Самолёт авиакомпании «Победа», у которого во время перелёта из Минска в Москву возникла неисправность одного из двигателей, выполнял технический рейс без пассажиров. Перевозчик опроверг сообщения о присутствии клиентов на борту. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«1 ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту», — заявили представители авиакомпании.

В ходе полёта экипаж действительно сообщил о неисправности одного из двигателей. Несмотря на возникшую техническую проблему, воздушное судно благополучно приземлилось в московском аэропорту Внуково.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия над Москвой из-за отказа двигателя. По первоначальной информации, неисправность возникла во время захода на посадку во Внуково. При этом утверждалось, что на борту находились пассажиры и никто не пострадал.