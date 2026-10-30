«Победить невозможно»: Натаскивание спецназа ФРГ на войну с Россией сочли бесполезным
Посольство РФ в Берлине: Победить Россию на поле боя невозможно
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Попытки нанести России «стратегическое поражение» бесперспективны, заявили в российском посольстве в Берлине. Так дипломаты прокомментировали РИА «Новости» слова командующего спецназом бундесвера Андреаса Кюне о подготовке к возможному конфликту с РФ.
«Победить Россию на поле боя невозможно, и идеи о нанесении ей «стратегического поражения» абсолютно бесперспективны», — сообщили в дипмиссии.
По оценке посольства, Россия располагает всеми необходимыми возможностями, чтобы отразить возможную агрессию государств НАТО и защитить национальные интересы.
Поводом для комментария стало интервью Кюне газете Bild. Командующий подразделением KSK рассказал, что подготовку бойцов перестраивают с учётом возможного противостояния с Россией на восточном фланге альянса. Сам он объяснил эти меры задачей сдерживания возможного нападения на НАТО. При этом немецкий спецназ готовят к длительным операциям в полевых условиях. По словам Кюне, прежние задачи обычно рассчитывали примерно на трое суток, теперь военным предстоит учиться действовать значительно дольше.