«Победить невозможно»: Натаскивание спецназа ФРГ на войну с Россией сочли бесполезным

Попытки нанести России «стратегическое поражение» бесперспективны, заявили в российском посольстве в Берлине. Так дипломаты прокомментировали РИА «Новости» слова командующего спецназом бундесвера Андреаса Кюне о подготовке к возможному конфликту с РФ.

Поводом для комментария стало интервью Кюне газете Bild. Командующий подразделением KSK рассказал, что подготовку бойцов перестраивают с учётом возможного противостояния с Россией на восточном фланге альянса. Сам он объяснил эти меры задачей сдерживания возможного нападения на НАТО. При этом немецкий спецназ готовят к длительным операциям в полевых условиях. По словам Кюне, прежние задачи обычно рассчитывали примерно на трое суток, теперь военным предстоит учиться действовать значительно дольше.