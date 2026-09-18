Победитель ЧМ по хоккею и чемпион Швеции по футболу Ханс Твиллинг умер в 98 лет

Шведский хоккеист и чемпион мира Ханс Твиллинг умер в возрасте 98 лет. О смерти спортсмена 17 сентября сообщила пресс-служба клуба «Юргорден».

«Мы скорбим о кончине Ханса Твиллинга, но в то же время с теплотой, гордостью и благодарностью вспоминаем его уникальный вклад в развитие «Юргордена», включая золотые медали чемпионата Швеции по футболу и хоккею с шайбой в составе «Юргордена» в одном и том же сезоне», — говорится в официальном заявлении.

Ханс Твиллинг родился 15 июля 1928 года под фамилией Андерссон. Вместе с братом-близнецом Стигом он стал одним из известных шведских спортсменов. Позже братья взяли фамилию Твиллинг, которая по-шведски означает «близнец».

Твиллинг вошёл в число пяти шведских спортсменов, которые выступали за национальные сборные страны по футболу и хоккею. В чемпионате Швеции по футболу нападающий сыграл 152 матча, забил 42 мяча и в 1955 году стал чемпионом страны.

Ранее в возрасте 59 лет умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. За спортивную карьеру он выиграл шесть олимпийских медалей. Первое олимпийское золото Чепиков завоевал в составе сборной СССР в эстафете на Играх 1988 года в Калгари.