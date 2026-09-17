Победительница HYROX извинилась за «фекальный» инцидент и отказалась от медали

Австралийская спортсменка Джоанна Ветшик отказалась от победы на соревнованиях HYROX в Пекине после скандального инцидента во время гонки. Она также извинилась перед другими участниками, зрителями и организаторами.

Во время забега у Ветшик произошло кишечное расстройство, однако она не сошла с дистанции и продолжила пользоваться общим инвентарём. В итоге спортсменка финишировала первой, но кадры с гонки вызвали широкую критику из-за вопросов гигиены и безопасности других участников.

Позже Ветшик признала, что должна была остановиться. По её словам, перед стартом она чувствовала себя нормально и не ожидала проблем со здоровьем, однако теперь считает решение продолжить гонку ошибкой. Спортсменка решила отказаться от результата и потерять заработанные очки. Она также заявила, что на некоторое время отойдёт от публичности, чтобы восстановиться и побыть с семьёй.

Организаторы HYROX также принесли извинения за то, что не остановили Ветшик во время гонки. После случившегося правила соревнований изменили, предусмотрев возможность снятия участника, если биологические жидкости создают угрозу для окружающих.

Ранее Life.ru рассказывал о самой гонке в Пекине. Тогда Ветшик финишировала первой с результатом 1 час 1 минута 23 секунды, несмотря на произошедший во время соревнования конфуз.