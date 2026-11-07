Конфликт на Украине перешёл в затяжную фазу, а у западных стран нет реалистичного плана военной победы Киева. Такое мнение высказал британский политолог Анатоль Ливен, возглавляющий Евразийскую программу Института Куинси. Его оценку приводит издание Responsible Statecraft.

Выступая в подкасте Always at War, эксперт заявил, что западные политики продолжают рассчитывать на сценарии, которые, по его мнению, не соответствуют реальной обстановке на поле боя. Ливен считает, что Украина не сможет добиться полной военной победы, а продолжение конфликта лишь усугубляет положение страны.

Особое внимание политолог обратил на демографические последствия боевых действий. Он отметил массовый отъезд украинцев за границу, человеческие потери и резкое снижение рождаемости.

«Население страны могло сократиться вдвое по сравнению с 1990 годом», — предположил Ливен.

По мнению аналитика, единственным реалистичным выходом из сложившейся ситуации остаётся компромиссное мирное соглашение. Ливен убеждён, что сохранение украинского суверенитета, возможность восстановления разрушенной инфраструктуры и возвращения беженцев уже можно будет считать победой для Киева.

Ранее политолог неоднократно высказывался о возможных условиях урегулирования. В августе Life.ru сообщал, что Ливен допустил необходимость фактического признания Киевом утраты контроля над территориями, занятыми Россией. Тогда эксперт назвал территориальный вопрос одним из главных препятствий для заключения мирного соглашения.