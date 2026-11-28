Мясоперерабатывающее предприятие в Словении едва не лишилось продукции на 250 тысяч евро после кибератаки. Неизвестные взломали систему охлаждения и выставили в морозильной камере температуру +100 градусов. Об этом сообщает портал 24ur со ссылкой на директора предприятия Николу Шавле.

Инцидент произошёл на производстве мясных изделий Salamerija Alpija в городе Толмин. Подозрительные настройки обнаружил сотрудник во время обычной проверки оборудования. Вскоре выяснилось, что злоумышленники добрались также до холодильников на скотобойне и в магазине. В одном из них вместо положенных +2–3 градусов установили +20.

Когда специалист попытался получить доступ к системе управления, его учётная запись оказалась заблокирована. Вместо привычного интерфейса на экране появилась фотография вице-премьера Италии Маттео Сальвини с надписью «Поблагодарите дядю Маттео».

Сотрудники немедленно отключили холодильное оборудование от интернета и вручную вернули прежние настройки. Продукцию удалось спасти: фактическая температура в камерах не успела повыситься. При этом автоматическая сигнализация не предупредила об опасности, поскольку изменения внесли непосредственно в цифровую систему управления.

После происшествия предприятие ввело дополнительные меры безопасности. Теперь работники каждые несколько часов лично проверяют температуру в холодильниках. Кто стоит за атакой, пока неизвестно. Местная полиция расследует предполагаемое незаконное вмешательство в информационную систему.

Подобные взломы ранее затронули супермаркеты нескольких европейских стран. Злоумышленники дистанционно меняли настройки охлаждения, из-за чего торговым сетям приходилось уничтожать испорченные продукты. В отдельных случаях температура в морозильных камерах достигала +50 градусов.

Ранее Life.ru писал, что европейские спецслужбы заподозрили иранскую хакерскую группировку в масштабных атаках на холодильники супермаркетов. По данным Financial Times, только во Франции злоумышленники вмешались в работу оборудования примерно 700 магазинов. Ущерб от порчи продуктов в разных странах предварительно оценивался в десятки миллионов евро.