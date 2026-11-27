Хакеры проникли в облачную вычислительную платформу Cloud One, которую используют Военно-воздушные силы США. О взломе 27 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией. По данным собеседников, вторжение обнаружили во время работ по модернизации системы в течение последнего месяца.

После выявления инцидента военные приостановили перенос административных приложений на Cloud One и заблокировали обновления программ, уже работающих на платформе. Кроме того, некоторым пользователям отозвали права администратора, сообщили источники агентства.

По словам одного из собеседников Reuters, злоумышленники могли воспользоваться уязвимостью программного обеспечения, чтобы проникнуть на управляющий уровень платформы. Теоретически такой доступ позволил бы получить сведения о состоянии военных самолётов или перемещении запасных частей. Однако неизвестно, воспользовались ли хакеры этими возможностями.

К оценке последствий взлома привлекли Киберкомандование США. Reuters не удалось установить, кто стоит за атакой, насколько глубоко злоумышленники проникли в систему и были ли похищены данные. ВВС США заявили агентству, что не комментируют защищённость, уязвимости и оперативное состояние конкретных сетей и систем, но принимают меры для защиты военной информации и инфраструктуры.

Cloud One запустили в 2017 году. Платформа объединяет облачные сервисы Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet и обеспечивает работу приложений для учёта личного состава и выплат, логистики и технического обслуживания. На ней также размещены системы, обрабатывающие данные радиолокационных средств ПВО и отслеживающие запасы бомб и ракет более чем на 200 объектах ВВС США по всему миру.

Ранее Life.ru сообщал, что хакеры получили доступ к части данных компьютерной сети, которую используют ЦРУ и Управление директора национальной разведки США для анализа разведывательной информации из открытых источников. Кто именно проник в систему и какие сведения оказались у злоумышленников, тогда также не установили.