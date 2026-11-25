За серией кибератак на холодильное оборудование европейских супермаркетов может стоять иранское подразделение «Шахид Каве». Об этом со ссылкой на спецслужбы и собственные источники пишет Financial Times.

Первой с масштабным вмешательством в работу торговых точек столкнулась Франция. В период с 11 по 12 октября злоумышленники дистанционно изменили температурные настройки оборудования примерно в 700 магазинах. В ночь на 2 ноября аналогичные инциденты произошли в Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. Позднее сообщения о подобных случаях начали поступать из Италии.

По сведениям издания, предполагаемые организаторы взломов входят в число подразделений, подконтрольных киберэлектронному командованию Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Своё название объединение получило в честь Махмуда Каве — военачальника, погибшего во время ирано-иракской войны 1980-х годов. В цифровом пространстве его участники также известны под псевдонимом CyberAv3ngers.

В 2023 и 2024 годах группировка проникала в промышленные системы управления израильского производства, которыми пользовались предприятия водоснабжения, транспортные и производственные организации в нескольких американских штатах. Тогда существенных перебоев удалось избежать. При этом взломщики оставляли сообщения, в которых объявляли любую технику, изготовленную в Израиле, своей потенциальной целью.

Сейчас Париж добивается выдачи международных ордеров на арест троих подозреваемых. Среди них Хамид Реза Лашгарян, которого разведка США считает руководителем киберэлектронного командования КСИР, а также 37-летний Махди Лашгарян и 35-летний Реза Саларванд, занимающие руководящие должности в «Шахид Каве». Тегеран отрицает причастность к произошедшему.

Напомним, предварительный ущерб от массовой порчи продуктов в европейских странах оценивался в десятки миллионов евро. В некоторых морозильных камерах температура достигала +50 градусов. Только одна бельгийская мясная лавка потеряла товары стоимостью €15 тысяч. Уже 9 ноября французский МИД вызвал поверенного в делах Ирана. Руководитель дипломатического ведомства Жан-Ноэль Барро предупредил, что произошедшее не останется без последствий. Французская сторона намерена добиваться введения санкций против исламской республики на уровне Евросоюза.