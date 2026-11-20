В Великобритании провели секретную операцию по защите десятков тысяч промышленных холодильников и морозильников от хакеров. Специалисты обнаружили опасную уязвимость, которая могла позволить злоумышленникам дистанционно испортить огромные запасы продуктов, сообщает Би-би-си.

Под угрозой оказались холодильные установки крупных супермаркетов, ресторанов, складов, автозаправок и стадионов. Британские власти опасались повторения недавних кибератак в Европе, когда неизвестные вмешивались в работу систем охлаждения и заставляли магазины выбрасывать тонны испортившихся товаров.

Проблему обнаружили в конце октября специалисты Omega Systems, изучавшие безопасность холодильного оборудования. Позднее эксперты компании Pen Test Partners подтвердили наличие уязвимости и выявили дополнительные слабые места. Информация дошла до Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), который входит в структуру разведывательного ведомства GCHQ.

К работе подключились также Министерство окружающей среды, продовольствия и сельских дел и Агентство по пищевым стандартам. В течение примерно трёх недель специалисты связывались с десятками компаний, предупреждали их об угрозе и помогали защитить оборудование. Операцию не афишировали, чтобы не привлечь внимание злоумышленников к обнаруженной уязвимости.

В некоторых случаях защита оказалась предельно простой: холодильные установки отключали от открытого интернета. Сотрудникам отдельных предприятий даже пришлось физически отсоединять сетевые кабели и временно следить за температурой вручную. Крупные торговые сети перенаправили на эту работу свои IT-подразделения, а одна из компаний ежедневно отключала от сети сотни устройств.

Британская холодильная отрасль первоначально считалась относительно защищённой от европейской волны атак, поскольку использовала оборудование других производителей. Однако обнаруженная уязвимость показала, что и местные системы управления могли стать целью взломщиков. По данным Reuters, специалисты уже подготовили исправления для выявленных проблем.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Германии предупредили о сохраняющейся угрозе взлома промышленных холодильников даже после выпуска обновлений безопасности. Федеральное ведомство по информационной безопасности ФРГ рекомендовало предприятиям отказаться от прямого подключения систем охлаждения к интернету и использовать защищённые VPN-соединения. Особую опасность специалисты увидели в устаревших контроллерах, для которых производители больше не выпускают обновления.