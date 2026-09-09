Почему дети соглашаются на диверсии и как этому помешать — объясняет СК

Следственный комитет России призывает родителей к комплексной защите детей от вовлечения в диверсии. Для этого ведомство рекомендует сочетать цифровую гигиену, развитие критического мышления и поддержание доверительного контакта.

Алексей Александров, возглавляющий Восточное межрегиональное управление на транспорте, советует ограничить доступ посторонних к аккаунтам. Родителям необходимо помочь настроить приватность в социальных сетях и закрыть страницы от незнакомцев.

Особое внимание следует уделить интересам школьника. Руководитель ведомства в беседе с Kp.ru выделил конкретные сигналы тревоги. Если в подписках преобладают депрессивные паблики, радикальные мемы или посты о сомнительном доходе, ситуацию нельзя игнорировать.

Александров настаивает на необходимости развеять иллюзии относительно сетевой безопасности. Подростку нужно объяснить, что предложение испортить имущество за вознаграждение является уголовным преступлением, а полная конфиденциальность в онлайне невозможна.

Решающую роль играет обстановка в семье. По мнению представителя СК, постоянный прессинг со стороны взрослых толкает несовершеннолетнего в руки манипуляторов. Вербовщик легко занимает место наставника, если дома ребёнка только осуждают.

Подросток должен быть уверен в поддержке близких. Ему важно знать, что мать и отец выслушают при любых обстоятельствах. Именно этот психологический щит поможет юноше вовремя остановиться и обратиться к родным за помощью в опасной ситуации.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские спецслужбы активно используют искусственный интеллект и специальные алгоритмы для поиска в интернете пользователей, склонных к радикальным взглядам, особенно среди молодёжи. Вербовка ведётся через игровые платформы и сайты с обещаниями быстрого заработка.