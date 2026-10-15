Почему магазинный оливье хранится дольше: Life.ru узнал мифы о сроке годности готовой еды

Сколько может храниться готовая еда и почему у домашнего салата и блюда из магазина могут быть разные сроки годности? Всё зависит не только от ингредиентов, но и от способа приготовления, упаковки и условий хранения, рассказала Life.ru руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятёрочка» Елена Генералова.

За сроками годности продуктов следят не только сотрудники магазинов, но и современные технологии. Например, кассовые системы автоматически проверяют информацию о товаре — это дополнительный уровень контроля, который помогает обеспечить безопасность покупок. А вот после того, как готовое блюдо оказалось дома, важно соблюдать рекомендации на упаковке: правильное хранение помогает сохранить его свежесть и качество.

В первую очередь срок годности на упаковке — это период, в течение которого производитель гарантирует безопасность и качество продукта при соблюдении условий хранения. Он зависит от состава блюда, способа приготовления и упаковки. Например, суп, который разливают горячим после термической обработки, и салат с соусом будут иметь разные рекомендации по хранению, а сроки их годности будут отличаться.

Так, все готовые блюда упаковывают в модифицированной газовой среде. Этот процесс помогает замедлить развитие микроорганизмов, поэтому у магазинного салата оливье срок годности может составлять несколько суток, в отличие от домашнего. Однако нужно помнить, что после вскрытия упаковки условия меняются: сколько можно хранить такое блюдо, производитель отдельно указывает на этикетке.

Среди покупателей есть распространённое заблуждение — считать, что после указанной даты у еды остаётся ещё несколько «запасных» дней. При лабораторных испытаниях продукт действительно проверяют с резервом по времени, в том числе после предполагаемого окончания срока годности. Но этот резерв нужен для подтверждения установленного срока, а не для того, чтобы покупатель мог хранить блюдо дольше.

Внешний вид готовой еды также помогает заметить явную порчу: изменение цвета мяса или рыбы, расслоившийся соус, увядшую зелень. Однако важные изменения могут быть незаметны человеческому глазу. Поэтому даже если блюдо выглядит как обычно, есть его после окончания срока годности не стоит. И даже повторный разогрев или любая другая термическая обработка не продлит этот срок.

После покупки важно позаботиться о правильном хранении готовой еды. Охлаждённые блюда лучше как можно скорее убрать в холодильник и соблюдать температуру, указанную на упаковке. Если надолго оставить такую еду в тепле, она может испортиться раньше срока годности. Ведь дата на этикетке рассчитана на то, что продукт всё время хранится в рекомендованных условиях.

Замораживать блюдо в последний день срока годности, чтобы съесть его позже, эксперт также не рекомендует. По её словам, торговые сети не проводят подобных исследований, которые подтверждали бы надёжность такого хранения для продукции. Лучше следовать чётким условиям на упаковке и заранее рассчитывать, когда блюдо будет съедено.

«Поэтому, чтобы быть уверенным в качестве купленной еды, необходимо обращать внимание на срок годности и условия хранения: производитель гарантирует безопасность блюда только при соблюдении обоих требований. Внешний вид продукта не всегда позволяет оценить все изменения, которые происходят при хранении, поэтому считать его пригодным к употреблению после указанного срока нельзя», — заключила специалист.

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