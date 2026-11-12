Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Минстроя объяснить резкие изменения утверждаемой стоимости квадратного метра жилья. По его словам, показатели не могут увеличиваться на 50% из года в год без объективных экономических причин. Такое заявление он сделал на пленарном заседании нижней палаты парламента 12 ноября.

«Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%. Ну просто не могут, коллеги. Мы что, это не понимаем?» — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что столь существенное повышение стоимости жилья должно иметь понятные основания. В частности, оно могло бы объясняться сопоставимым ростом зарплат строителей, цен на металл, пиломатериалы, земельные участки и другие составляющие строительства.

Володин предупредил, что завышенные показатели в конечном счёте ударят по покупателям квартир. Людям придётся брать ипотеку на более крупные суммы и, соответственно, увеличивать свои расходы на её погашение.

«А вы сейчас берете, раздуваете стоимость квадратного метра, а дальше люди вынуждены будут платить ипотеку, исходя из этого, в большем объёме. Ну и, конечно, все программы социальные, государственные в части предоставления жилья, они «ополовинятся», — добавил председатель Госдумы.

Обсуждение состоялось во время рассмотрения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ депутатам представила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Минстрой устанавливает норматив стоимости квадратного метра по стране и средние показатели по регионам. Эти величины используются, в частности, при расчёте государственных жилищных выплат. Последний приказ с региональными показателями на четвёртый квартал 2026 года вступил в силу 11 октября.