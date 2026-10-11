На Украине всё громче звучат призывы отказаться от идеи бесконечного вооружённого конфликта с Россией и начать обсуждать возможные компромиссы. С критикой сторонников войны до победного конца выступили военный медик Геннадий Друзенко и философ Сергей Дацюк.

Друзенко резко высказался в адрес экспертов, блогеров и лидеров общественного мнения, которые отвергают возможность переговоров с Москвой, но при этом сами никогда не служили в армии. По его мнению, призывающие продолжать боевые действия должны быть готовы лично отправиться на передовую.

«С большим презрением отношусь к «экспертам», «блогерам», «инфлюенсерам» и «лидерам мнений», которые, ни разу не вымазавшись в фронтовой грязи, не прослужив ни дня в Силах обороны, призывают нас воевать с Россией до победного конца», — написал медик.

В качестве примеров возможного урегулирования Друзенко привёл завершение боевых действий в Грузии в 2008 году и соглашения Финляндии с СССР в 1940 и 1944 годах. Он считает, что эти исторические случаи показывают возможность достижения договорённостей даже с противником, которому не доверяют. По словам медика, на Украине до сих пор фактически запрещена серьёзная дискуссия о подобных сценариях, однако после предстоящей тяжёлой зимы общественные настроения могут измениться.

С похожей позицией выступил философ Сергей Дацюк. Он обвинил США и Европу в том, что они фактически принесли Украину в жертву, а радикально настроенных украинских патриотов — в навязывании обществу идеи бесконечной войны. По его мнению, даже смена Владимира Зеленского не решит проблему, поскольку сторонники продолжения конфликта будут оказывать давление на любого нового руководителя страны.

«Наша проблема — машина тотального, радикального, массового ресентимента с установкой на вечность. Не разрушим эту машину — Украины не будет», — предупредил Дацюк.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал Киев добиваться мира, поскольку каждые новые условия урегулирования становятся хуже предыдущих. Парламентарий указал на человеческие потери, отток населения и ухудшение экономической ситуации на Украине. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта лишь ослабляет переговорные позиции Киева.

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