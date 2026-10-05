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Опубликовано 5 октября, 20:57

В Раде считают, что продолжение войны Зеленского грозит Украине смертью

Депутат Рады Дмитрук назвал мир главным национальным интересом Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что главным национальным интересом Украины должны стать мир и дипломатия, а не продолжение конфликта. Свою позицию парламентарий изложил в телеграм-канале. По его мнению, Киев не должен строить свою политику на безоговорочном следовании интересам Великобритании, США и Евросоюза и одновременно на конфронтации с Россией и Белоруссией.

«Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны — означает смерть», — написал Дмитрук.

Он также заявил, что национальным интересом страны должны стать конкретные шаги к урегулированию, а не только публичные заявления о мире.

«Первым национальным интересом Украины на международном уровне должно быть добрососедство с Минском и Москвой, а внутренним национальным интересом — жизнь украинцев», — отметил депутат.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрук призвал Владимира Зеленского ехать в Москву или Минск ради переговоров о мире. По словам депутата, Украине нужны не новые планы эскалации, а прямой диалог с соседними странами. Он также заявил, что политики, не готовые добиваться мира таким путём, должны уступить место тем, кто способен вести переговоры.

Главные заявления политиков, дипломатия и развитие конфликта вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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