Почему нельзя гладить чужих собак: Заводчик объяснила, чем оборачивается доброта прохожих

Идёшь по улице с маленьким щенком, и каждый второй прохожий расплывается в улыбке. Руки тянутся сами: наклониться, потрепать за ухо, посюсюкать. Никто не желает зла — это искренний порыв нежности. Но для маленькой собаки и её хозяина такое внимание часто превращается в настоящее испытание. Об этом Life.ru рассказала заводчик американских булли Олеся Умеренкова.

Вряд ли кому-то придёт в голову подойти к чужой коляске, отодвинуть её козырёк и погладить младенца по щеке: все понимают, что разрешения на это никто не давал. С собаками это правило почему-то перестаёт работать, особенно с маленькими и пушистыми. Кажется, раз она такая дружелюбная, значит, немножко общая.

Я не раз видела, как чужие дети подбегают к моим собакам и начинают их гладить, а мама вместо того, чтобы остановить, издалека радуется, какие собаки добрые. Они у меня и правда добрые, и сама я спокойно отношусь к тому, что их гладят. Но взрослая уравновешенная собака такое внимание переживёт без последствий. А вот с малышами всё серьёзнее. Олеся Умеренкова Заводчик американских булли

От испуга до бегства за первым встречным

Щенок только учится жить среди людей, и привыкать к ним ему нужно постепенно и спокойно. Здесь особенно важны первые месяцы жизни: сильный испуг в этом возрасте может обернуться страхом и даже агрессией у взрослой собаки. На незнакомцев щенки реагируют противоположно, и обе реакции — проблема.

Страх. Когда незнакомец без предупреждения шагает навстречу, нависает сверху и тянет руку к голове, щенок видит в этом скорее угрозу, чем ласку. Немецкие учёные, изучавшие реакцию собак на разные прикосновения, заметили, что поглаживание по груди их скорее успокаивает, а по голове — нет. Робкий щенок от такого знакомства может вжаться в асфальт, описаться, начать вырываться, «душиться» на поводке и запомнить, что чужие люди — это страшно.

Восторг. Некоторые малыши настолько открыты миру, что готовы увязаться за любым прохожим и легко убегают от владельца. Хозяева часто расстраиваются: они кормят питомца и занимаются с ним, а на прогулке он уходит за первым встречным, будто хозяин ему безразличен. Но щенок — это ребёнок, он идёт за интересом и в этот момент вообще не думает о том, кого любит.

Если же прохожий начинает его наглаживать, щенок получает награду. Исследования показывают, что собаки ценят поглаживание даже больше, чем словесную похвалу, причём неважно, гладит хозяин или незнакомец. Так прохожий, сам того не зная, приучает щенка бежать к чужим людям, а не держаться рядом с хозяином.

Мы не против людей, мы за правила

«При этом я совсем не против, чтобы щенков гладили. Мы специально выходим с малышами к магазинам и на остановки и сами ищем людей, которые захотят с ними познакомиться. Разница в том, что в этот момент я готова к любой реакции: где-то придержать, где-то успокоить, где-то похвалить», — добавила эксперт.

Хозяин знает, что сейчас отрабатывает с питомцем: например, спокойно стоять рядом, пока мимо идут люди, или не бросаться к каждому прохожему. А прохожий об этом не знает. Он просто хочет порадоваться щенку, но одним движением сводит на нет то, над чем хозяин работает на каждой прогулке.

Как познакомиться с чужой собакой правильно

Если вы встретили очаровательного щенка и не можете пройти мимо, сначала спросите хозяина, можно ли его погладить. Хозяин лучше знает, в каком настроении сейчас его питомец и готов ли тот к знакомству. А если хозяин вежливо откажет, не принимайте это на свой счёт: это забота о собаке, а не отношение к вам.

Если хозяин разрешил погладить, не нависайте сверху: лучше присядьте на небольшом расстоянии и не смотрите собаке пристально в глаза. Дайте ей подойти самой и обнюхать вашу руку, а гладьте по груди или по боку, а не по макушке. Если она отворачивается, пятится или прячется за ноги хозяина, знакомство пора заканчивать.

Эти правила работают не только со щенками, но и со взрослыми собаками. И их стоит заранее объяснить детям: к чужой собаке не подбегают, даже если она выглядит самой доброй на свете.

Владельцам, в свою очередь, не нужно стесняться отказывать: вежливое «нет» — это не грубость, а забота о питомце. Городская собака, которая спокойно идёт сквозь толпу, — результат большой работы её хозяина. И лучшее, чем прохожий может ей помочь, — обычная вежливость.

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