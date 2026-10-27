Верховный муфтий России объяснил, почему мусульманам нельзя пускать собак в дом

Мусульманам нельзя держать собак в доме, поскольку, согласно религиозным представлениям, из-за этого жилище может лишиться благодати. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Свою позицию духовный лидер объяснил словами пророка Мухаммада: «Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы». По словам муфтия, с этим и связано представление о том, что присутствие собаки может лишить жилище благодати.

При этом полностью отказываться от содержания собак не требуется. Таджуддин пояснил, что животное можно держать во дворе для охраны территории. Однако в таком случае необходимо соблюдать санитарные нормы.

К кошкам, по словам верховного муфтия, следует относиться с милосердием. Он также напомнил, что общение с домашними животными помогает воспитывать у детей сострадание и заботу о других. Отдельно Таджуддин упомянул содержание скота, которое также допустимо.

Ранее Life.ru подсчитал, сколько стоит содержание кошки или собаки в 2026 году. Выяснилось, что расходы на собаку среднего размера могут превышать 100 тысяч рублей ежегодно. При этом будущие владельцы нередко недооценивают траты на ветеринара, прививки и непредвиденное лечение.