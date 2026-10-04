«Почему прячется на чердаке?»: Дмитриев высмеял Мерца на саммите G7
Дмитриев пошутил о рейтинге Мерца после участия в онлайн-саммите G7 с чердака
Лидеры на виртуальном саммите G7. Фото © X/ Fatih Birol
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высмеял помещение, из которого канцлер Германии Фридрих Мерц подключился к онлайн-саммиту G7. В публикации в соцсети X он назвал его чердаком и иронично связал выбор места с низкой поддержкой политика.
«Почему Мерц прячется на чердаке? Он только увидел свой рейтинг одобрения в 10%?» — написал Дмитриев, сопроводив пост скриншотом встречи.
Участники виртуального саммита обсуждали мировой энергетический рынок и поставки дизельного топлива. Внимание Дмитриева привлёк фон за спиной Мерца — светлое помещение с мансардным окном.
Ранее Life.ru рассказывал о снижении удовлетворённости немцев работой Мерца. По сравнению с опросом начала сентября доля положительных оценок сократилась на один процентный пункт, а отрицательных выросла на два.
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