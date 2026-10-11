Почистил зубы — лёг под нож: Москвичу пришлось менять клапан сердца после стоматолога

В Москве 48-летнему мужчине пришлось перенести серьёзную операцию на сердце после профессиональной чистки зубов. Врачи обнаружили бактериальное поражение сердечных клапанов, которое могло быть связано с недавней стоматологической процедурой. Об этом сообщает Baza со ссылкой на пострадавшего.

По словам москвича, примерно через неделю после посещения стоматолога его самочувствие резко ухудшилось. Температура поднялась выше 38 градусов, появились мучительные боли в пояснице и суставах. Первоначально медики заподозрили заболевания дыхательной системы и назначили лечение от бронхита и пневмонии. Однако терапия не принесла ожидаемого результата.

Настоящую причину недомогания удалось установить лишь после ультразвукового исследования сердца. Обследование выявило на клапанах бактериальные образования размером до полутора сантиметров. Лечащий врач предположила, что микроорганизмы могли проникнуть в кровоток во время стоматологического вмешательства, а затем закрепиться на сердечных структурах, спровоцировав инфекционное поражение.

Из-за тяжёлых последствий заболевания пациенту потребовалось хирургическое вмешательство. Специалисты заменили повреждённый клапан искусственным. Теперь перед определёнными манипуляциями у стоматолога мужчине может понадобиться профилактический приём антибиотиков. Такое решение принимается врачом с учётом состояния пациента и характера предстоящей процедуры.

Ранее Life.ru сообщал, что проблемы с зубами и дёснами могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях в работе организма. Специалисты предупредили, что постоянная кровоточивость, воспаление тканей и другие изменения в полости рта иногда сопровождают скрытые заболевания. При этом некоторые нарушения способны проявляться задолго до возникновения других выраженных симптомов, поэтому игнорировать подобные признаки не рекомендуется.