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Опубликовано 14 сентября, 12:40

Почка отказала у мужчины из-за многолетнего приёма протеина

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из-за многолетнего приёма протеина у мужчины отказала почка. Пациенту потребовались гемодиализ и последующая трансплантация органа. Об этом сообщили в Институте Склифосовского.

Мужчина ежедневно употреблял белковые добавки и несколько раз в неделю интенсивно тренировался. Через несколько лет у него появились высокое артериальное давление, сильные головные боли и белок в моче. Состояние пациента быстро ухудшалось. Сначала врачи назначили ему гемодиализ, а затем провели пересадку почки.

Операция завершилась успешно, сейчас мужчина восстанавливается. Через несколько месяцев ему разрешат постепенно вернуться к тренировкам, но только при строгом соблюдении рекомендаций врачей.

Специалисты предупредили, что первые нарушения в работе почек нередко остаются незамеченными, поскольку могут протекать без отёков и других видимых симптомов. При высокобелковом рационе необходимо соблюдать питьевой режим, регулярно сдавать анализы мочи и контролировать биохимические показатели крови.

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Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждала, что высокобелковая диета повышает нагрузку на почки и печень, а при хронических заболеваниях может спровоцировать обострение.

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Николь Вербер
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