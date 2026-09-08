«Почте России» разрешили выдавать сотрудникам антидроновые ружья

Российские почтовые работники смогут получать антидроновые ружья. Правительство включило средства борьбы с беспилотниками в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты. Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в перечне уже находились девятимиллиметровые пистолеты, в том числе предназначенные для перевозчиков денежных средств. Кроме того, сотрудникам могли предоставляться травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.

Теперь список пополнился оборудованием для противодействия беспилотным аппаратам. Речь идёт не только о воздушных дронах: формулировка также охватывает подводные и надводные беспилотные суда, автоматизированные транспортные средства и иные комплексы без экипажа. Получать оружие сотрудники будут в соответствии с установленными правительством нормами. При этом конкретный набор средств зависит от обязанностей работника и характера выполняемой задачи.

Так, для охраны почтамта и сопровождения денежных средств предусмотрены разные условия обеспечения. От поставленных перед сотрудником задач зависит как тип выдаваемого оружия, так и количество боеприпасов, необходимое для подготовки к его применению.

Кстати, первые опытные партии многопульных патронов «Многоточие», предназначенных для борьбы с мини-дронами, уже переданы российским военным. Новый антидроновый боеприпас способен поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров. Эффективная дальность зависит от используемого калибра.