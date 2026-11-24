Таможенные органы выявили 11 944 случая возможного расчёта утилизационного сбора без применения специальной компенсационной формулы. Такие сведения содержатся в акте проверки Федеральной таможенной службы от 14 апреля 2026 года № 3, о котором стало известно в ходе расследования Life.ru.

Речь идёт об операциях, выявленных только на Южном акцизном таможенном посту. Таким образом, потенциальные нарушения могут затрагивать значительное число оформленных автомобилей.

Проблема связана с особенностями расчёта утильсбора для машин, ввезённых через государства Евразийского экономического союза. С апреля 2024 года для определённых категорий автомобилей действуют правила, предусматривающие учёт разницы в таможенных пошлинах, НДС и акцизах.

Если при первоначальном оформлении специальная формула не применялась, таможенные органы могут пересмотреть расчёт и поставить вопрос о дополнительном платеже.

Как выяснил Life.ru, споры вокруг применения компенсационной формулы уже привели к судебным разбирательствам. Некоторые автомобилисты оспаривают требования таможни, поскольку первоначально документы на машины были оформлены, а утилизационный сбор — уплачен.

Ранее Life.ru узнал у ФТС, Минпромторга и Генпрокуратуры о нарушениях таможни и многомиллионных начислениях по уже оформленной машине. Подробнее — в нашем материале.