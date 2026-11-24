Генеральная прокуратура России выявила нарушения в работе таможенных органов при администрировании утилизационного сбора. Ведомство потребовало устранить недостатки, из-за которых автовладельцы столкнулись с дополнительными платежами и пенями. Об этом свидетельствуют материалы, изученные Life.ru в ходе расследования ситуации с утильсбором.

Согласно опубликованным сведениям, при проверке 293 автомобилей в зоне ответственности Южного таможенного управления гражданам предъявили требования о доплате более 284 миллионов рублей утилизационного сбора. Кроме того, сумма начисленных пеней составила около 88 миллионов рублей.

Претензии возникли на фоне изменения подхода к расчёту сбора для некоторых автомобилей, ввезённых через страны Евразийского экономического союза. В течение продолжительного времени таможенные органы принимали платежи без применения специальной компенсационной формулы, после чего стали пересматривать ранее оформленные расчёты.

В декабре 2025 года Генпрокуратура внесла представление руководству Федеральной таможенной службы. В центре внимания оказались недостатки таможенного контроля и финансовые последствия для граждан, которые получили требования о доплате уже после первоначального оформления автомобилей.

Ранее Life.ru подробно изучил практику доначисления утильсбора и направил запросы в Федеральную таможенную службу, Минпромторг и Генпрокуратуру, чтобы выяснить, почему требования о доплате возникают спустя месяцы и даже годы после покупки автомобиля.