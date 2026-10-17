2 дня ожидания: На границе Польши и Украины образовалась огромная пробка

Водителям грузовиков на польско-украинской границе приходилось ждать оформления до 40 часов. Такие данные привело Radio Lublin со ссылкой на представителя Налоговой администрации в Люблине Михала Деруся. Задержки он связал с воздушными тревогами из-за российских атак вблизи погранпереходов.

Самое длительное ожидание зафиксировали в Дорогуске на выезде из Польши. В Гребенном оно превышало сутки, а в Зосине составляло восемь часов. По словам Деруся, за несколько ночных часов поступило девять сигналов воздушной тревоги, утром — ещё несколько. Из-за угрозы временно приостанавливали оформление грузового транспорта, а также движение легковых автомобилей и автобусов.

Представитель ведомства также пояснил: во время тревог польские службы могут продолжать часть процедур, однако машины не могут покинуть территорию перехода, поскольку украинская сторона временно прекращает их приём.