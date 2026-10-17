2 дня ожидания: На границе Польши и Украины образовалась огромная пробка
Въезда на Украину из Польши приходится ждать по 40 часов из-за воздушных сирен
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Водителям грузовиков на польско-украинской границе приходилось ждать оформления до 40 часов. Такие данные привело Radio Lublin со ссылкой на представителя Налоговой администрации в Люблине Михала Деруся. Задержки он связал с воздушными тревогами из-за российских атак вблизи погранпереходов.
Самое длительное ожидание зафиксировали в Дорогуске на выезде из Польши. В Гребенном оно превышало сутки, а в Зосине составляло восемь часов. По словам Деруся, за несколько ночных часов поступило девять сигналов воздушной тревоги, утром — ещё несколько. Из-за угрозы временно приостанавливали оформление грузового транспорта, а также движение легковых автомобилей и автобусов.
Представитель ведомства также пояснил: во время тревог польские службы могут продолжать часть процедур, однако машины не могут покинуть территорию перехода, поскольку украинская сторона временно прекращает их приём.
Ранее Life.ru рассказывал о повреждении помещения украинского пункта пропуска «Ягодин» напротив польского Дорогуска. По данным Волынской областной военной администрации, 28 сентября здание пострадало от ударной волны после удара беспилотника поблизости.