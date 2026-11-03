Олимпийский чемпион Иван Телегин выставил на продажу свою медаль. По сообщению Mash на спорте, награду якобы предлагают покупателям почти за 2 млн рублей. Речь идёт о бронзовой медали чемпионата мира 2016 года.

Медаль на продаже. Фото © Telegram / Mash на спорте

Канал утверждает, что сделкой занимается посредник, поскольку сам хоккеист не хотел публичности. По его данным, медаль продаётся в оригинальном футляре и с лентой турнира. Журналисты пытались получить комментарий спортсмена, однако он не ответил на звонки. Его нынешняя жена заявила, что хоккеист ничего не продаёт.

Бронзу ЧМ-2016 сборная России завоевала, обыграв США в матче за третье место со счётом 7:2. Телегин забросил в той встрече третью шайбу российской команды. Игра состоялась 22 мая 2016 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что сумма взыскиваемых с Телегина долгов снизилась с 71 млн до 8,4 млн рублей. Спортсмен долго судились из-за алиментов с бывшей супругой, певицей Пелагеей. Кроме того, экс-возлюбленные погрязли в разбирательствах по разделу имущества.