Почти 30 лет спустя: Моника Левински может раскрыть новые подробности романа с Клинтоном

Моника Левински, оказавшаяся в центре одного из самых громких политических скандалов в истории США, готовит новую книгу. По информации Page Six, бывшая стажёрка Белого дома намерена вновь обратиться к истории своих отношений с экс-президентом Биллом Клинтоном, а также рассказать о жизни после многолетней публичной травли.

Как утверждают источники издания, будущая рукопись уже вызвала интерес в издательских кругах. Проект предлагают потенциальным покупателям через голливудское агентство WME, однако подробности его содержания пока держатся в секрете.

Предполагается, что Левински затронет не только события конца 1990-х годов, но и собственную общественную деятельность. В последние годы она занимается проблемой травли, выступает на публичных мероприятиях и ведёт подкаст, посвящённый личному опыту и преодолению трудных жизненных ситуаций.

Новая работа может стать первой полноценной автобиографией 53-летней американки. Ранее её история уже легла в основу книги «История Моники», вышедшей в 1999 году, однако её автором был журналист Эндрю Мортон. Сама Левински также участвовала в создании сериала «Импичмент: Американская история преступлений», посвящённого скандалу.

История отношений молодой сотрудницы Белого дома с Клинтоном стала публичной в 1998 году. Тогдашний президент США сначала отрицал интимную связь, однако впоследствии признал, что она существовала. Разбирательство привело к процедуре импичмента в Палате представителей, но Сенат оправдал политика, позволив ему остаться в должности.

После произошедшего Левински на протяжении многих лет сталкивалась с повышенным вниманием прессы и насмешками. Позднее она стала публично говорить о последствиях травли и о том, как скандал повлиял на её личную и профессиональную жизнь.

При этом сама американка пока официально не объявляла ни название новой книги, ни предполагаемую дату выхода. Представители Левински также не прокомментировали информацию журналистов. Поэтому сведения о будущих откровениях остаются предварительными.

Скандал вокруг Билла Клинтона и Моники Левински разгорелся в 1998 году, когда стало известно об их интимных отношениях во время работы девушки в Белом доме. Президент первоначально отрицал связь, но позднее признал её. В декабре того же года Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент по обвинениям во лжи под присягой и воспрепятствовании правосудию. Однако в феврале 1999 года Сенат оправдал Клинтона, и тот сохранил президентский пост до окончания второго срока. Подробнее о жизни и скандалах вокруг Билла Клинтона писал Life.ru.