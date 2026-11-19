В Петропавловске-Камчатском 28 учащихся и четверо сотрудников школы № 3 обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Госпитализация никому не потребовалась, всем пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, первые обращения зарегистрировали 13 ноября. Следователи организовали доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.

После выявления случаев инфекции в школе ввели карантин и временно приостановили учебный процесс. Специалисты выясняют источник заболевания и пути его распространения.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского взяла ход расследования на контроль. Ведомство также проверяет соблюдение прав несовершеннолетних.

Ранее кишечную инфекцию выявили у 17 детей, посещавших развлекательный центр «Космолэнд» в Салехарде. Проверка учреждения обнаружила просроченные продукты, антисанитарию и нарушения требований к качеству питьевой воды.