Россия может столкнуться с настоящим крысиным бумом из-за потепления климата. В ближайшие два года численность грызунов способна увеличиться вдвое, если сохранятся благоприятные условия для их размножения. Такой прогноз в беседе с SHOT озвучил кандидат биологических наук Иван Новицкий.

По словам эксперта, относительно тёплая погода позволяет крысам дольше оставаться активными и приносить потомство. При этом в городах у них практически неограниченный доступ к пище и укрытиям. Переполненные мусорные контейнеры, подвалы жилых домов и канализационные системы создают условия, в которых грызуны могут выживать и размножаться круглый год.

Жители крупных российских городов уже жалуются, что стали значительно чаще замечать крыс возле домов и мусорных площадок. Увеличивается и спрос на услуги по уничтожению грызунов. Как рассказал член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, в Ростове-на-Дону за последний год количество заявок на обработку территорий от крыс выросло вдвое, а в Красноярском крае число жалоб на грызунов увеличилось втрое.

Особую тревогу специалистов вызывают инфекции, переносчиками которых могут быть крысы. Среди них лептоспироз, сальмонеллёз и вирус Сеула — разновидность хантавируса. Заражение возможно через загрязнённые продукты и воду, контакт с выделениями инфицированных животных, а в случае некоторых инфекций — при вдыхании частиц пыли, содержащих возбудителей.

Последствия таких заболеваний могут быть тяжёлыми. Лептоспироз способен поражать почки и печень, а в отдельных случаях — лёгкие и сосуды. Сальмонеллёз вызывает кишечную инфекцию, тогда как вирус Сеула может привести к геморрагической лихорадке с поражением почек. Поэтому специалисты рекомендуют не допускать скопления отходов, своевременно проводить дератизацию и избегать контакта с грызунами и следами их жизнедеятельности.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Краснодара через суд добились обработки мусорной площадки от крыс. Грызуны появились возле многоквартирного дома на улице Атарбекова ещё весной 2025 года. Собственники неоднократно обращались к чиновникам, однако необходимые меры не принимались. Суд признал бездействие администрации незаконным и обязал городские власти провести санитарную обработку территории. Решение устояло в апелляционной инстанции.

Кроме того, Life.ru писал о международном исследовании, связавшем рост численности городских крыс с изменением климата. Учёные проанализировали данные из 16 городов мира и обнаружили увеличение количества грызунов в 11 из них. Наиболее заметные изменения зафиксировали в Вашингтоне, Сан-Франциско, Торонто, Нью-Йорке и Амстердаме. Исследователи пришли к выводу, что потепление в сочетании с урбанизацией и доступностью пищевых отходов создаёт благоприятные условия для размножения крыс.