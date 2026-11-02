Кишечную инфекцию выявили у 17 детей, посещавших развлекательный центр «Космолэнд» в Салехарде. В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО сообщили, что проверка учреждения обнаружила просроченные продукты, антисанитарию и нарушения требований к качеству питьевой воды.

В ходе расследования выяснилось, что ни у одного сотрудника не было личной медицинской книжки. На оборудовании скопилась застарелая грязь, а средства для дезинфекции помещений отсутствовали. Кроме того, в заведении не проводили производственный контроль и мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. Состояние некоторых игровых конструкций не позволяло качественно очищать их с использованием специальных составов.

Серьёзные претензии у проверяющих возникли и к организации питания. Специалисты нашли продукты с истёкшим сроком годности, причём на пищевую продукцию не представили необходимые сопроводительные документы. При приготовлении блюд, в том числе сахарной ваты, нарушалась последовательность технологических процессов. Также сотрудники не следили за температурой и влажностью в помещениях, предназначенных для хранения сырья.

Отдельные нарушения выявили при лабораторном исследовании воды, включая образцы из кулеров. Полученные результаты не соответствовали микробиологическим показателям безопасности. По итогам проверки ведомство выдало предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Расследование проводилось в отношении индивидуальных предпринимателей Елены и Владимира Антоненко. Салехардский городской суд принял решения о приостановлении их деятельности на 60 суток. Основанием стали материалы, собранные специалистами Роспотребнадзора.

Ранее Life.ru рассказывал о первых заболевших детях после посещения «Космолэнда». Тогда было известно о восьми несовершеннолетних, которым потребовалась медицинская помощь. Двоих госпитализировали, ещё шестеро обратились к врачам, однако, по данным Следственного комитета, угрозы их жизни и здоровью не было. Правоохранители организовали доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.