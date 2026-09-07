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Специальная военная операция

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Опубликовано 7 сентября, 09:12

Почти 500 дронов за сутки: российская ПВО отразила массированную атаку

Сводка от 7 сентября: Российская ПВО за сутки уничтожила 498 беспилотников ВСУ

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 498 беспилотников ВСУ самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Минобороны России 7 сентября.

В Минобороны также привели общую статистику с начала специальной военной операции. За этот период российские военные заявили об уничтожении 674 самолётов и 284 вертолётов.

Кроме того, было уничтожено 229 391 беспилотный летательный аппарат, а также 672 зенитных ракетных комплекса.

В числе поражённой техники также значатся 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня.

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Помимо этого, российские подразделения уничтожили 36 394 орудия полевой артиллерии и миномёта и 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также ВСУ за сутки потеряли бронемашины Snatch и Husky. По данным Минобороны РФ, первая была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Запад», а вторая — в зоне «Юг».

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Никита Никонов
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