В 2027 году россиян ждут 118 выходных дней, причём 14 из них приходятся на официальные праздники. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Комитета Госдумы по труду Элеонора Кавшар.

«В соответствии с утверждённым правительством производственным календарём на 2027 год, в следующем году россиян ждут 118 выходных дней, из них 14 — нерабочие праздничные дни», — уточнила парламентарий.

По словам Кавшар, количество дней отдыха останется таким же, как в 2026 году. При стандартной пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 247 дней — примерно вдвое больше, чем отдыхать.

График выходных на следующий год уже утверждён правительством. Согласно постановлению от 17 сентября, выходной с субботы, 2 января, перенесли на 5 ноября, с воскресенья, 3 января — на 31 декабря, а с субботы, 20 февраля — на 22 февраля.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году россиянам предстоит отработать только одну субботу. Она выпадет на 20 февраля, благодаря чему ко Дню защитника Отечества сформируются три выходных подряд — с 21 по 23 февраля.