Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с белорусской делегацией с шутки о китайском Шэньчжэне. Глава российского МИД отметил сходство с недавней встречей в Китае.

«Почти как в Шэньчжэне», — пошутил Лавров.

С белорусской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Максим Рыженков и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.