«Почти как в Шэньчжэне»: Лавров начал встречу с белорусскими коллегами с шутки
Лавров пошутил о Шэньчжэне на встрече с главой МИД Белоруссии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с белорусской делегацией с шутки о китайском Шэньчжэне. Глава российского МИД отметил сходство с недавней встречей в Китае.
«Почти как в Шэньчжэне», — пошутил Лавров.
С белорусской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Максим Рыженков и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.
Напомним, 19 ноября Лавров участвовал в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По завершении встречи глава российского МИД назвал её атмосферу очень хорошей.