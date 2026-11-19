Атмосфера на переговорах Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина была очень хорошей. Так завершившуюся встречу трёх лидеров оценил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами.

«Атмосфера была очень хорошая на саммите АТЭС, на всех двусторонних встречах, включая встречу с президентом Трампом», — сказал он.

По его словам, в такой же обстановке проходили остальные мероприятия АТЭС, включая отдельные переговоры российского президента с американским коллегой.