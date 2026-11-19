Лавров назвал очень хорошей атмосферу встречи Путина, Трампа и Си
Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Атмосфера на переговорах Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина была очень хорошей. Так завершившуюся встречу трёх лидеров оценил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами.
«Атмосфера была очень хорошая на саммите АТЭС, на всех двусторонних встречах, включая встречу с президентом Трампом», — сказал он.
По его словам, в такой же обстановке проходили остальные мероприятия АТЭС, включая отдельные переговоры российского президента с американским коллегой.
Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне завершилась первая в истории встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» за круглым столом. Начало беседы сдвинулось примерно на два часа из-за изменений в расписании. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков положительно оценил отдельный разговор президентов РФ и США.
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