Почти как в «Я — легенда»: Цены на бензин в США приблизились к «апокалиптическим»

Жители Калифорнии сравнивают нынешние цены на бензин с постапокалиптическим миром фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом. В соцсетях распространяются фотографии с АЗС, где стоимость топлива уже вплотную приблизилась к цифрам из картины 2007 года.

На одном из опубликованных снимков галлон обычного бензина стоит от $6,27, а премиального — $6,77. При этом речь идёт именно о галлоне, который составляет около 3,8 литра.

Высокие цены характерны прежде всего для Калифорнии. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA) на 19 сентября, средняя стоимость галлона Regular в штате достигла $6,137, премиального — $6,56. Средний показатель по США заметно ниже — около $4,48 за галлон.

Пользователи соцсетей обратили внимание на сходство нынешних цен с кадром из «Я — легенда». В фильме на табло заправки обычный бензин стоил $6,63 за галлон, а более дорогие сорта — $6,87 и $6,95.

Таким образом, некоторые реальные цены в Калифорнии уже приблизились к показанным создателями фильма «апокалиптическим» значениям, а премиальное топливо на отдельных АЗС их даже превышает.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал украинский конфликт главной причиной роста цен на дизель. Американский лидер отмечал, что атаки на российскую топливную инфраструктуру сокращают предложение на мировом рынке.