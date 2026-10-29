Почти каждый пятый россиянин старше 65 лет: Голикова раскрыла возрастную статистику
Голикова: 18% населения России составляют люди старше 65 лет
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В России граждане старше 65 лет составляют 18% населения, а с учётом людей предпенсионного возраста их доля достигает примерно 24%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Сейчас в нашей стране 18% граждан старше 65 лет, с учётом лиц предпенсионного возраста — около 24%», — отметила Голикова.
Выступая на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, вице-премьер также обратила внимание на активность россиян старшего поколения. По её словам, около трёх миллионов пожилых граждан продолжают работать, 37% участвуют в деятельности общественных объединений, а 28% занимаются туризмом, спортом и творчеством.
Ранее Татьяна Голикова объявила о планах открыть центры медицины здорового долголетия во всех регионах России с 2027 года. По её словам, 2026-й станет переходным периодом, в течение которого субъекты Федерации должны подготовиться к запуску новой системы. Координировать работу региональных учреждений будет Национальный медицинский исследовательский центр по медицине здорового долголетия, созданный на базе Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Он также займётся внедрением новых технологий и подготовкой специалистов.