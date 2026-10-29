Почти каждый пятый россиянин старше 65 лет: Голикова раскрыла возрастную статистику

В России граждане старше 65 лет составляют 18% населения, а с учётом людей предпенсионного возраста их доля достигает примерно 24%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Сейчас в нашей стране 18% граждан старше 65 лет, с учётом лиц предпенсионного возраста — около 24%», — отметила Голикова.

Выступая на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, вице-премьер также обратила внимание на активность россиян старшего поколения. По её словам, около трёх миллионов пожилых граждан продолжают работать, 37% участвуют в деятельности общественных объединений, а 28% занимаются туризмом, спортом и творчеством.