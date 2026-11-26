Олимпийская чемпионка Вероника Степанова завоевала золото в стартовой гонке Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/27. Спортсменка одержала победу на дистанции 10 километров классическим стилем с раздельным стартом в посёлке Вершина Тёи в Хакасии.

Представляющая Татарстан лыжница преодолела дистанцию за 27 минут 8,2 секунды. Серебряную медаль завоевала Екатерина Никитина, уступившая победительнице 29,1 секунды. Бронза досталась Евгении Крупицкой, которая проиграла Никитиной всего одну десятую секунды.

В четверг, 26 ноября, также запланирована мужская гонка с раздельным стартом. В субботу спортсмены поборются за медали в спринте, а завершится первый этап Кубка России 29 ноября гонками свободным стилем.

Напомним, в конце октября Степанова подала заявку на получение нейтрального статуса в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), необходимого для участия в международных соревнованиях. Тем временем FIS исключила Ивана Горбунова и Екатерину Шибекину из списка нейтральных спортсменов.