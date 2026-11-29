Почти половина опрошенных жителей Польши выступила за прекращение дипломатических отношений с Россией. Об этом свидетельствуют результаты исследования SW Research, проведённого по заказу польского издания Rzeczpospolita.

Разрыв дипломатических связей с Москвой поддержали 47,4% респондентов. Против такого решения высказались 26,8% участников исследования, ещё 25,8% не определились со своей позицией.

Среди граждан старше 50 лет прекращение дипотношений поддержали 50% опрошенных, а среди получающих более семи тысяч злотых в месяц после вычета налогов — 55,1%. Исследование проводилось 24–25 ноября среди 800 совершеннолетних пользователей интернет-панели SW Panel.

Напомним, 25 ноября заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек предупредил о риске военного конфликта в случае высылки российского посла. По мнению чиновника, подобное решение необходимо согласовывать с союзниками по НАТО. Поводом для обсуждения стали заявления Варшавы о нарушении воздушного пространства республики российскими ракетами.