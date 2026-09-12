Почти половина украинских подростков не владеет базовой грамотностью

Почти половина украинских подростков в возрасте 15 лет не владеет базовым уровнем читательской и математической грамотности. Об этом заявила бывший министр образования Украины, проректор Харьковского национального университета имени Каразина Лилия Гриневич в эфире «24 канала». Она прокомментировала результаты международного исследования PISA, которое проводилось среди украинских подростков в 2026 году.

«Почти половина детей в стране не достигает базового уровня читательской и математической грамотности», — сказала Гриневич.

По её словам, в PISA шесть уровней оценки: первый — самый низкий, шестой — самый высокий. 45% украинских подростков не достигают даже второго уровня, который считается минимальным для читательской и математической грамотности.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства образования и науки Украины, количество детей, поступивших в первый класс, за восемь лет сократилось почти вдвое. Если в 2018/2019 учебном году в школы пришли около 454,9 тысячи первоклассников, то в 2026/2027-м показатель снизился до 243,4 тысячи. Снижение продолжалось и в предыдущие годы: в 2021/2022-м в первый класс пошли 403,5 тысячи детей, а уже через год — 322,3 тысячи.