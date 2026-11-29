Почти половина жителей Польши высказались за разрыв отношений с Россией
SW Research: 47,7% опрошенных поляков высказались за разрыв дипотношений с РФ
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Почти половина жителей Польши выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией на фоне инцидентов в воздушном пространстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведённого по заказу издания Rzeczpospolita.
Идею разрыва дипотношений поддержали 47,7% участников исследования. Против такого шага высказались 26,8% респондентов. Ещё 25,8% опрошенных не смогли определиться со своей позицией.
Вопрос о прекращении дипломатических контактов с Москвой исследователи поставили в контексте инцидентов с нарушением воздушного пространства. Таким образом, за разрыв связей высказались почти вдвое больше поляков, чем против.
На фоне обострения отношений 24 ноября российского посла Георгия Михно вызвали в МИД Польши и вручили ему ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства республики. Варшава связала инцидент с тремя крылатыми ракетами Х-101, которые, по утверждению польской стороны, пересекли границу страны во время атаки на Украину.
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