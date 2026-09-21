Почти сутки в небе: Finnair запустит 22-часовой рейс из Хельсинки в Мельбурн в облёт РФ

Финская авиакомпания Finnair в октябре запустит рейсы из Хельсинки в Мельбурн продолжительностью около 22 часов. Маршрут пройдёт с технической остановкой в Бангкоке и в обход воздушного пространства России. Об этом сообщила авиакомпания.

Перевозчик планирует выполнять рейсы ежедневно. Самолёт сделает в столице Таиланда короткую остановку продолжительностью 1 час 50 минут, после чего продолжит полёт в Австралию.

«Авиакомпания Finnair предлагает прямые рейсы из Хельсинки в Мельбурн, начиная с октября 2026 года. Маршрут выполняется ежедневно с короткой технической остановкой в ​​Бангкоке», — сказано в сообщении на сайте.

Общее время поездки из Хельсинки в Мельбурн составит около 22 часов с учётом технической остановки.

Finnair не использует воздушное пространство России. Москва ранее ввела ограничения на полёты авиакомпаний из 36 государств, включая Финляндию, в ответ на аналогичные меры в отношении российских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia отменила часть рейсов в Россию, которые планировала выполнить в октябре и декабре. Первыми изменения в расписании заметили туроператоры и турагенты после снятия отдельных бронирований. При этом на сайте перевозчика продолжали продавать билеты на некоторые октябрьские рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару. Представители Air Arabia подтвердили отмену и сообщили о возврате денег пассажирам. Причины корректировки расписания авиакомпания не называла.