Почти три десятка помещений в Апраксином дворе Петербурга выставили на торги

В Санкт-Петербурге выставили на арендные торги почти три десятка помещений в Апраксином дворе. Они находятся в оперативном управлении Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.

Площади выставленных на аукцион помещений варьируется от 1,4 до 1 405,7 квадратных метра. Торги пройдут в три этапа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее ЦБ перечислил криптовалюты, доступные для торгов на бирже. Банк России включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень доступных неквалифицированным инвесторам криптовалют, установив годовой лимит в 300 тысяч рублей.