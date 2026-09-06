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Опубликовано 6 сентября, 15:15

Почти три десятка помещений в Апраксином дворе Петербурга выставили на торги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Санкт-Петербурге выставили на арендные торги почти три десятка помещений в Апраксином дворе. Они находятся в оперативном управлении Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.

Площади выставленных на аукцион помещений варьируется от 1,4 до 1 405,7 квадратных метра. Торги пройдут в три этапа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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