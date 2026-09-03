Почти тысяча дронов за день: Минобороны раскрыло масштабы работы ПВО

За минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 998 летательных аппаратов самолётного типа. Такие данные приводятся в сводке Министерства обороны РФ от 3 сентября.

Помимо массива дронов, военные уничтожили две управляемые авиабомбы. Также были сбиты три реактивных снаряда, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 998 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока продолжается специальная военная операция, России необходимо укреплять систему противовоздушной обороны для защиты своих объектов от ударов. Средства ПВО должны совершенствоваться для работы по целям разных типов и на различных высотах, отметил лидер РФ.