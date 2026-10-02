«Почти уверен — обвиняй»: В Германии возмутились подходом Рютте по России

Немецкий политик и внешнеполитический эксперт BSW Севим Дагделен раскритиковала генсека НАТО Марка Рютте за поддержку подхода, при котором страны альянса могут публично указывать на Россию как на виновника инцидентов, будучи «уверенными или почти уверенными» в её причастности.

«Достаточно быть «почти уверенными» Никаких доказательств. Никакого расследования. Обвинения в адрес России, основанные лишь на подозрениях», — написала Дагделен в соцсети X.

По её мнению, подобная практика является частью «стратегии нагнетания напряжённости».

Поводом для новой реакции стали слова Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы 29 сентября. Генсек НАТО сослался на позицию верховного главнокомандующего силами альянса в Европе Алексуса Гринкевича.