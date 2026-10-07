«Почувствовал себя везучим»: Американец поставил на одно число 50 раз и выиграл $250 тысяч
Американец купил 50 одинаковых лотерейных билетов и выиграл на каждом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Житель американского штата Южная Каролина доверился интуиции, купил 50 лотерейных билетов с одной и той же комбинацией и выиграл по каждому из них. Общая сумма приза составила 250 тысяч долларов, сообщает UPI.
Мужчина участвовал в лотерее Pick 4 и выбрал комбинацию 0-5-0-0. По его словам, ему настолько понравились эти цифры, что он решил не ограничиваться одним билетом и приобрёл сразу 50 одинаковых в нескольких магазинах города Саммервилл.
«Я почувствовал себя удачливым», — объяснил победитель организаторам лотереи.
Предчувствие его не подвело. Во время вечернего розыгрыша 18 августа выпала именно выбранная комбинация. Каждый из 50 билетов принёс американцу по 5 тысяч долларов, а общий выигрыш достиг четверти миллиона.
Повторять эксперимент мужчина, однако, не собирается. Победитель заявил, что больше не станет играть с комбинацией 0-5-0-0: по его мнению, рассчитывать на то, что настолько редкое везение повторится ещё раз, не стоит.
Pick 4 — лотерея Южной Каролины, в которой участник выбирает четырёхзначную комбинацию от 0000 до 9999. Для прямого совпадения четырёх цифр организаторы указывают вероятность 1 к 10 тысячам.
Похожая история уже случалась в США. Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Вирджинии купила сразу 30 билетов с одной четырёхзначной комбинацией и все они оказались выигрышными. Сначала женщина приобрела 20 билетов, а затем решила докупить ещё десять.
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